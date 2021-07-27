أولمبياد طوكيو.. أربع ميداليات عربية في اليوم الثالث

2021/07/27 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت غلة العرب وافرة الاثنين، ضمن اليوم الثالث من أولمبياد طوكيو الصيفي، مع أربع ميداليات أبرزها فضية لاعب التايكواندو الأردني، صالح الشرباتي.

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