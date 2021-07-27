التخطيط: العشوائيات تتضاعف في بغداد

2021/07/27 | 05:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وفاء عامر

حذرت وزارة التخطيط من تفاقم ظاهرة تجمعات السكن العشوائيَّة في بغداد والتي وصلت نسبها إلى 15 %، مؤكدةً مساعيها بالتنسيق مع الجهات المختصَّة لإيجاد الحلول اللازمة لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ"الصباح": إنَّ "قضية إعادة تنظيم السكن باتت ضرورية جداً وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي محافظة وأمانة بغداد، بعد تفاقم ظاهرة العشوائيات بشكل كبير في العاصمة والتي وصلت نسبها إلى 15 %".

وبدأت ظاهرة السكن بالمناطق العشوائية بعد العام 2003 في ظلِّ الفوضى وانهيـــار المؤسســـات الحكومية وغياب القانون، ما سمـــــح بالتجاوز على الأراضي المتروكة أو العائدة للقطــــاع الخــاص في أطــــراف المدن بإنشــــاء تجمعـــات سكنيــــة صغيــــرة ينقصــها الكثير من المبادئ العـمرانية والبيئية ونقص الخدمات.

وأوضح الهنداوي أنَّ "تجمعات السكن العشوائي بدأت تتضاعف وتتضخّم حدودها وتفاصيلها وبالتالي فإنَّ وزارة التخطيط تعمل بهذا المجال على مسارين، الأول إعادة هيكلية السكن العشوائي، والثاني إيجاد المعالجات ضمن القوانين النافذة"، عاداً السكن العشوائي "بؤراً للفقر ولمختلف المشكلات الاجتماعية".

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