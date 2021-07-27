باشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود .. القوات الأمنية تلقي القبض على خاطفين ومتهمين بقضايا جنائية مختلفة في بغداد والمحافظا

2021/07/27 | 05:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

برعاية وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على متهمين بقضايا مختلفة في بغداد والمحافظات، فضلاً عن إلقاء القبض على مختطفين.

وتمكنت مفارز مكتب مكافحة إجرام النهروان في بغداد من إلقاء القبض على متهم لقيامه بخطف فتاة حدث بعد استدراجها شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انه «تم التحقيق مع المتهم ودونت أقواله وصدقت قضائيا بالاعتراف عن جريمة الخطف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وفق أحكام المادة (٤٢٢) من قانون العقوبات».

وأضافت: «الى ذلك فقد نفذت مفارز المديرية أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بين السرقة، وتزوير مستمسكات رسمية، وسرقة الدراجات النارية، وضبط عجلات مطلوبة، والقبض على حائزيها ضمن مكاتب مكافحة إجرام الشعب، والاعظمية، والحبيبية، والمدائن، والقدس، والبياع، والمنصور، والغزالية، والصالحية، والكاظمية، وابي غريب، والمحمودية، وتم كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

بدورها، أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة، بينهم متهمين بالإرهاب، وضبط عدد كبير من الاعتدة في مناطق متفرقة من قضاء المجر الكبير، جنوب المحافظة».

وأوضحت المديرية إن «مفارز مراكز قسم شرطة قضاء المجر الكبير وعلى مدى الأيام القليلة الماضية تمكنت من القبض على متهمين بجريمة «الدگة العشائرية» وحسب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، ومتهم بالقتل العمد، ومتهمين بالشروع، ومتهمين أحدهما بجريمة الاعتداء، فضلا عن آخرين بحيازة أسلحة غير مرخصة».

واضافت انه «تم إحالة المتهمين والمضبوطات الى مراكز الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

إلى ذلك، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن القاء القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في عدة محافظات .

وقالت المديرية ان «مفارزها تمكنت من القبض على 7 متهمين في محافظة بابل لحيازتهم مواد مخدرة، فيما ألقت مفارز شؤون المخدرات القبض على متهم في محافظة البصرة بحوزته 2 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة».

واضافت انه «تم القبض على متهمين اثنين في محافظة كركوك بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، أضافة إلى أدوات التعاطي في حين ألقت مفارز شؤون المخدرات القبض على عدد من المتهمين بحيازة المواد المخدرة في ميسان».



واشارت المديرية الى انه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليا».

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