رئيس وزراء لبنان المكلف: لا أملك عصى سحرية

2021/07/27 | 05:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلن نجيب ميقاتي، أمس الاثنين، قبوله تشكيل حكومة جديدة في لبنان، مطالبا «كل اللبنانيين» بالتعاون لإخراج البلد من أزمته الخانقة.



وقال ميقاتي، في مؤتمر صحفي مقتضب عقده في قصر بعبدا، «خطيت الخطوة وأعرف الوضع، لكنني درسته ولديّ ضمانات دولية» لم يكشف عنها.



وفي الوقت ذاته، قال رئيس الوزراء المكلف إنه «ليس لديه عصى سحرية ولا يقوم بمعجزات».



وشبه السياسي الثري الوضع في لبنان بـ»حريق يمتد كل يوم ليصل بيوت الكل»، وأضاف «أخذت بعد اتكالي على الله أن أقدم وأجرب لوقف هذه النار.



إخماد الحريق يتطلب تعاون كل اللبنانيين».



وقال ميقاتي إن أولوية حكومته ستكون تنفيذ المبادرة الفرنسية، من أجل «إنقاذ لبنان»، لكنه ختم المؤتمر سريعا رافضا الإجابة على أسئلة الصحفيين.



وحصل ميقاتي، رجل الأعمال، على أغلبية أصوات النواب خلال المشاورات البرلمانية لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة في البلاد بعد دعم الأحزاب الرئيسية له.



ويأتي تعيين ميقاتي عقب تخلي السياسي السني المخضرم سعد الحريري هذا الشهر عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو 10 أشهر من الفشل في الاتفاق على تشكيلها مع الرئيس ميشال عون.

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