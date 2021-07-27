المئات يتظاهرون في واشنطن للمطالبة بـ

2021/07/27 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمّع مئات المتظاهرين، الاثنين، في واشنطن للمطالبة بالحرّية لكوبا، وبتدخّل الولايات المتحدة، بعد قمع الاحتجاجات التاريخيّة التي شهدتها الجزيرة.

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