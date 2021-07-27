"جماعات تفوق العرق الأبيض".. شركات التكنولوجيا توسع مكافحة المحتوى المتطرف على الإنترنت

2021/07/27 | 06:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة لمكافحة الإرهاب شكلتها بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية بما في ذلك، فيسبوك ومايكروسوفت، وألفابيت المالكة لغوغل، توسيع أنواع المحتوى المتطرف المشترك بين الشركات في قاعدة بيانات رئيسية، بهدف اتخاذ إجراءات صارمة ضد المواد من العنصريين البيض، والميليشيات اليمينية.

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