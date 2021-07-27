2021/07/27 | 07:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صحة وعافيةتعد الالتهابات الاستجابة الوقائية الطبيعية التي يقوم بها جسم الإنسان ضد الأوبئة والأمراض أو أي فيروس أو عدوى تدخل إلى الجسم، وهو رد فعل صادر عن الجهاز المناعي في الجسم.وتتصدر أخبار المكملات الغذائية العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام، خلال وباء فيروس كورونا المستجد، خصوصا تلك المكملات المعززة لمناعة جسم الإنسان، مثل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكركم من أبرز المكملات الغذائية الطبية لمحاربة الالتهابات first appeared on النور نيوز.

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