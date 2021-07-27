يوم مع الموسيقى - سوسن حسن

2021/07/27 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سوسن_حسن في فرنسا، الموسيقى في كل مكان، في المسارح، والجامعات، والشوارع، في الأعراس والجنازات وحتى في المترو.



أينما تذهب الموسيقى ترافقك.



أتذكر أول مرة سمعت فيها صوت تلك الآلة الفرنسية كنت في محطة المترو وكانت الأصوات عالية، ليأتي صوت الأكورديون وينهي جميع الضوضاء المحيطة.



صوته يشبه ملامح فرنسا، ملامح المكان وتاريخه.



جعلني الصوت أسافر الى عوالم لم أعش فيها من قبل، تلك الخاصة بمغنيين مثل اديث بياف، جورج برا ......





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