الإخوان المسلمون آلة تدمير إرادة الإنسان في البلاد الإسلامية: تونس خير شاهد على ذلك - علي سيريني

2021/07/27 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_سيريني بعد كل التجارب التي مرت على المنطقة منذ انطلاق الربيع العربي في عام 2011، مازالت منظمة الإخوان المسلمين تمارس أسوأ دور في تحطيم إرادة و حرية شعوب المنطقة.



فهذه المنظمة في الواقع وفي العمق ليست سوى أداة مخادعة في يد الأنظمة والمنظمات الإرهابية السلطوية في منطقتنا.



فهذه الأنظمة، تستعمل هذه المنظمة الغبية وتمطتيها لتحقيق أهداف لا يمكن في الواقع تحقيقها بهذه النتيجة المبهرة بدون منظمة فاسدة و غبية كمن ......





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