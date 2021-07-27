مقال جرائم ستالين تأليف: ليون تروتسكى (27 1937July) - عبدالرؤوف بطيخ

2021/07/27 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ لأول مرة منذ محاكمات موسكو الشائنة 1937-1938 ، يتلقى ستالين التعاون الطوعي من البرجوازية في تبييض وتبرير المحاكمات وعمليات التطهير التي أعقبت ذلك.



حتى الآن ، حتى الآن ، كان عليه أن يعتمد فقط على العاملين في ،الشرطة السرية السوفيتية GPU ، وعلى أشخاص مثل بريتس ، دورانتيس وفيوتشتوانجر.



الآن هو يتلقى دعم السادة مثل جوزيف ديفيز سفير الولايات المتحدة السابق في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، ه ......





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