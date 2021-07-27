"الإمارات والبحرين أعلنا عن نتائج واعدة".. علاج كوفيد لايزال عبيد المنال

2021/07/27 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ عام 2000 إلى 2017، بلغ التمويل العالمي للبحوث المتعلقة بفيروس كورونا 500 مليون دولار، أو 0.5 في المئة من إجمالي الإنفاق على الأمراض المعدية خلال تلك الفترة، وفقا لتحليل نُشر في مجلة "لانسيت" الطبية.

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