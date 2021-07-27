مكالمة بين رئيس تونس ووزير خارجية أمريكا.. هذا ما دار فيها

2021/07/27 | 07:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس التونسي، قيس بن سعيد ووزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن هاتفيا، الاثنين، وذلك بعد ضجة القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي وكان من بينها تجميد المجلس النيابي.

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