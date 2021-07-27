أمير سعودي عن حركة النهضة في تونس: خسروا كل شيء لأنهم لا مبدأ لهم ولا قرار

2021/07/27 | 07:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود هجوما على حركة النهضة التونسية وسط الأحداث التي تشهدها البلاد قائلا إنهم "خسروا كل شيء لأنهم لا مبدأ لهم ولا قرار"، على حد تعبيره.

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