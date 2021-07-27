2021/07/27 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر في تذوق الناس للجمال يختلفون لمذاهب شتى، لكن أكثر ما يثير فضولي هي معايير تلك المذاهب في رؤية (جمال الجسد) فالذكور لديهم معايير خاصة للأنثى والعكس، والشعوب مختلفة أيضا بتلك المعايير اختلافا ملحوظا..فالجمال الأفريقي الأنثوي – جنوب الصحراء- يجب أن يكون ممتلئا مع بروز العلامات الأنثوية بشكل واضح، وهذا مختلف عنه في الغرب حيث تكون النحافة الأنثوية أقرب للذائقة الجنسية لذكور أمريكا وأوروبا، بين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في فلسفة الجمال - سامح عسكر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في فلسفة الجمال - سامح عسكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).