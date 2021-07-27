الطقس: وداعاً للموجة الحرارة.. درجات الحرارة تنخفض 5 درجات

2021/07/27 | 08:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى انتهاء تأثير الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة ابتداء من يوم الخميس بمقدار 5 درجات مئوية.

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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (27 تموز 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى استمرار تأثير المنخفض الحراري الموسمي ليكون الطقس في المناطق كافة مشمسا وحارا مع ظهور بعض السحب صباحا جنوب البلاد".

وأضاف، "اما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في جميع المناطق عدا محافظات البصرة وميسان وذي قار، حيث ستكون فيها الرياح جنوبية شرقية، مع فرصة لتصاعد الغبار الخفيف مساء في البادية الجنوبية".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى التي من المتوقع تسجيلها خلال اليوم ستكون على النحو التالي: دهوك 41، الموصل 45، اربيل 44، كركوك 46، السليمانية 41، صلاح الدين 48، ديالى 49، الرمادي 47، بغداد 49، كربلاء 48، بابل 50، الديوانية 50، النجف 49، واسط 50، السماوة 51، ذي قار 52، ميسان 50، البصرة 50".

وبين السلامي، أن "تأثير الموجة الحارة سينتهي اليوم، واعتباراً من يوم يوم غد الأربعاء ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً لتعود إلى معدلاتها العامة بداية من مناطق الشمال والغرب ثم الوسط والفرات الاوسط والجنوب، ويوم الخميس سيكون الانخفاض بمقدار 5 درجات مئوية، مع تحوّل الرياح في جميع المدن إلى شمالية غربية".

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