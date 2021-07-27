2021/07/27 | 08:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الثلاثاء 27 يوليو 2021 | 08:32 صباحاً

| عدد القراءات : 12

القبض على احد عناصر داعش في الموصل

القت الاجهزة الامنية بالموصل القبض على احد عناصر داعش الارهابي.

وقال مصدر في شرطة نينوى لوسائل اعلام محلية أن" الارهابي الذي القى القبض عليه كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( المعسكرات العامة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، مبينا انه تم القبض عليه في منطقة ( حي السماح ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على احد عناصر داعش في الموصل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على احد عناصر داعش في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).