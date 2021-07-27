2021/07/27 | 08:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل نقص المعروض وارتفاع معدلات التطعيم، الامر الذي سيساعد بتعويض أي تأثير على الطلب بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.وصعدت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقص المعروض وارتفاع معدلات التطعيم يرفعان اسعار النفط المركز الخبري الوطني.

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