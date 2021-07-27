مصدر يكشف حقيقة ماحدث لمخزن سلاح تابع للحشد في محافظة النجف

2021/07/27 | 08:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، حقيقة ما حدث لمخزن سلاح تابع للحشد الشعبي في محافظة النجف.

وقال المصدر لموقع عربي، تابعه NRT عربية، الثلاثاء (27 تموز 2021)، إن "ما حدث لمخزن السلاح التابع لفرقة (الإمام علي القتالية)، ليس استهدافا بطائرات، ولا تفجيرا متعمدا".

واضاف، ان "ما حدث هو حريق في كرفانات حول مخزن السلاح، وبسبب تأخر إطفاء النيران، وصلت بعضها لمخزن السلاح وانفجر".

وأشار المصدر، إلى أن "تقرير شرطة محافظة النجف أشار إلى وجود حريق في الكرفانات وليس استهدافا للمخزن".

وتداولت بعض وسائل الإعلام اليوم بعد انفجار في مخزن سلاح تابع لفرقة "الإمام علي القتالية" معلومات عن وجود طائرات مسيرة استهدفت المخزن.

وأكدت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الاثنين، أن الدفاعات الجوية في البلاد لم تسجل أي خرق للأجواء العراقية.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا في النجف، الاثنين، بوقوع انفجارات داخل مخازن عتاد تابعة للحشد الشعبي بالمحافظة.

وقال المراسل اليوم، (26 تموز 2021)، انفجار في مخازن عتاد تابعة لفرقة الامام علي القتالية، مشيرا إلى ان الحادث لم يسفر حتى الان عن خسائر بشرية.

في حين، أعلنت قيادة فرقة الامام علي، الاثنين، إصابة 3 من عناصرها اثر استهداف معسكر الديوك بضربتين جويتين، فيما أشارت إلى تشكيل لجنة مختصة للوقوف على تداعيات الاستهداف.

وقالت الفرقة في بيان ملحق اليوم، (26 تموز 2021)، انه "على خلفية احتراق مخازن العتاد في احد معسكراتها بالنجف، تعلن قيادة فرقة الامام علي اللواء الثاني الحشــد الشعبي بقيادة طاهر الخاقاني عن تشكيل لجنة مختصة من قيادة عمليات الفرات الاوسط الحشـد الشعبي للوقوف على تداعيات التفجيرات التي استهدفت معسكر الديوك الذي يقع على بعد 20 كم غربي المحافظة".

وأضاف البيان، "كما تعلن الفرقة عن اصابة (3) من مجاهديها الابطال تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت قيادة فرقة "الامام علي"، استهداف احد معسكراتها بضربتين جويتين في النجف.

وذكرت الفرقة في بيان ان "قيادة فرقة الامام علي اللواء الثاني الحشـــد الشعبي بقيادة طاهر الخاقاني تعلن عن استهداف طيران مسير معادي على احد المعسكرات التابع للفرقة في محافظة النجف".

وأوضح البيان، "حيث قامت طائرة مسيرة بقصف احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م اليوم الاثنين قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 م ،حيث كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور".

N.A

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