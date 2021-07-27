تونس.. الإنجازات الأولمبية شعلة أمل وسط أزمات السياسة

2021/07/27 | 08:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تعيش فيه البلاد خليط من الأزمات السياسية والصحية والاقتصادية، ظهر شعاع أمل للتونسيين يتمثل بإنجازات رياضية خلال الألعاب الأولمبية.

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