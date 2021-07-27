5 أشياء يمكن تجربتها في قطر..ما هي؟

2021/07/27 | 08:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الرمال المتحركة لخور العديد‎ إلى الآثار القديمة ومحميات الحياة البرية في شبه جزيرة رأس بروق، هذه بعض من أفضل الأشياء التي يمكنك تجربتها في قطر.

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