2021/07/27 | 09:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن: جميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي “محصنة” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: جميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي “محصنة”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: جميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي “محصنة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).