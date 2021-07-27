قرأة نقدية لسياسات الحماية الاجتماعية للسلطة اللبنانية - سعيد عيسى

2021/07/27 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_عيسى سياسة الحماية الاجتماعية التي تعتمدها السلطة اللبنانية من خلال: وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة:أ – وزارة الشؤون الاجتماعية:في مراجعة لسياسة الحماية الاجتماعية التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية المنشورة على موقعها الإلكتروني تعتبر الوزارة أنّ دورها إنمائي بالكامل وأنّ استراتيجيتها مبنيّة على مبادئ التنمية البشرية المستدامة، وركائزها الأساسية هي الاستجابة للحاجات الأساسية الأك ......





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