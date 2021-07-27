البنك المركزي يؤكد حصانة امواله في الخارج

2021/07/27 | 09:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد البنك المركزي العراقي حصانة امواله في الخارج.وتقل بيان للبنك عن الجهات القانونية في الولايات المتحدة الامريكية تاكيدها لمحافظ البنك المركزي العراقي بأن جميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي محصنة ولا يمكن لأية جهة الحجز عليها، وأنها ستدافع عن حصانتها لدى بقية الدول ولا يمكن المساس بهذه الاحتياطيات.واضاف ان: العراق سيكمل خلال الفترة القريبة القادمة دفع كامل التعويضات والفوائد المترتبة عليه ما قبل 2003، و ذلك سيؤدي الى رفع الحصانة الدولية عن أموال العراق في الخارج وستكون عرضة للتنفيذ عليها من بعض الدائنين من جهات وشركات أخرى.واكدت تلك الجهات القانونية / حسب البيان / ان أموال واحتياطيات البنك المركزي العراقي محمية بموجب القوانين المتبعة في الولايات المتحدة الامريكية،متعهدة بالدفاع عما موجود منها في البنوك المركزية والمصارف في الدول الأخرى./انتهى3

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