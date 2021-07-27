إنخفاض درجات الحرارة بمقدار خمس درجات مئوية بدءأ من الخميس

2021/07/27 | 09:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً لتعود إلى معدلاتها العامة بداية من مناطق الشمال والغرب ثم الوسط والفرات الاوسط والجنوب.

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