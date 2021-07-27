إصابة متلقي لقاح كورونا بشكل كامل بالفيروس.. هل تُعتبر هذه الحالة مقلقة؟

2021/07/27 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدير السابق لمراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا، توم فريدن، وأستاذة الصحة العامة بجامعة إدنبرة، ديفي سريدهار، يتحدثان مع مذيع CNN، فريد زكريا، عن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا رغم من الحصول على التطعيم بشكل كامل.

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