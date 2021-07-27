تقاسيم الليل - فاطمة الفلاحي

2021/07/27 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي 11.ذات قفار: ينز الورد عطره، ليرتق سِفر التراب.12.كلما أوسقتْ النوتات ترانيمها مع عزف الوتر، تراقصها تقاسيم الليل.13.هادَنتْ ثرثرة الورد، فعقدت مع وجهها صفقة حزن.14.تختبئ من تنهيدة موبوءة بمواعيد أنكى من مهب جنونه، فتزدري صمته على أيامها.15.تقامر بي الدنيا، فأجدني مكبلة بأسيجة من فقد.______________________من المجمو ......





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