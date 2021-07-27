الحلبوسي عن الحوار الاستراتيجي: العراق يخطو واثقاً نحو السيادة الناجزة

2021/07/27 | 09:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، أن العراق يخطو واثقاً نحو “السيادة الناجزة”، بعد نجاح الحوار الاستراتيجي مع واشنطن.

وقال الحلبوسي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن “العراق يخطو واثقا نحو تحقيق كامل قدراته، واليوم ينجح دبلوماسيا وسياسيا بانجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي- الأمريكي، ضمن متطلبات المرحلة الجديدة”.

واوضح، أن “مقتضيات المصلحة الوطنية، وتحقيق السيادة الناجزة، وبناء عراق مقتدر سيد”، مباركا “انجاز رئيس مجلس الوزراء وفريقه المفاوض وكل الجهود التي بذلت لتحقيق هذا النجاح”.

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