2021/07/27 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفع عدد الدول التي حصلت على ميداليات في نهاية اليوم الثالث وبداية اليوم الرابع ‏لبطولة الألعاب الأولمبية، التي تجري ‏أحداثها في مدينة طوكيو اليابانية، إلى 48 دولة‎.‎ وانتزعت‎ ‎الولايات المتحدة‎ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طوكيو 2020..



48 دولة في قائمة الميداليات بينها 4 عربية المركز الخبري الوطني.

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