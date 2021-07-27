مرورا بإيران.. المهاجرون الأفغان يتدفقون على تركيا بعد تقدم طالبان

2021/07/27 | 10:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مئات اللاجئين الأفغان يتدفقون إلى تركيا يوميا مرورا عبر إيران وذلك في رحلات شاقة تستمر 18 يوما يعبر من خلالها هؤلاء المهاجرون جبالا.

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