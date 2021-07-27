إعتقال ضابط مرور بتهمة نقل موتد مخدرة في البصرة

2021/07/27 | 10:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

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