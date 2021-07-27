الكوريتان تعيدان فتح قنوات الاتصال بينهما

2021/07/27 | 10:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم سونغي هوانغ كشفت كوريا الشماليّة وجارتها الجنوبيّة الثلاثاء عن تحسّن مفاجئ في علاقتهما الثنائية مع إعلان عودة قنوات الاتّصال التي كانت مقطوعة بينهما منذ أكثر من عام، وتبادل الرسائل بين مسؤولين من البلدين.ويعدّ الإعلان المفاجئ من الطرفين أول … Readmore

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