مستشار سابق لترامب متهم بعدم التصريح عن نشاطه في لوبي لحساب الإمارات يدفع ببراءته أمام المحكمة

2021/07/27 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع مستشار سابق لدونالد ترامب وُجّهت إليه الأسبوع الماضي تهمة محاولة التأثير على الرئيس السابق لحساب الحكومة الإماراتيّة، ببراءته الاثنين أمام المحكمة.وأكّد توماس باراك في بيان مقتضب نشره محاموه بعيد مغادرته المحكمة الفدراليّة في بروكلين بنيويورك “بالتأكيد أنا بريء … Readmore

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