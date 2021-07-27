وزارة أميركية تفرض على موظفيها الصحيين تلقي لقاحات كوفيد

2021/07/27 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة شؤون المحاربين القدامى الأميركية أنه سيتعيّن على أكثر من 100 ألف موظف صحي لديها تلقي لقاحات كوفيد، ما يشكّل مؤشرا على تغيّر موقف إدارة الرئيس جو بايدن حيال فرض التطعيم مع تفشي المتحورة دلتا الأكثر عدوى.وتأتي الخطوة … Readmore

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