الحكيم يشيد بمخرجات الاتفاق بين بغداد وواشنطن

2021/07/27 | 10:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأشاد رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، بالإنجاز الدبلوماسي الذي تحقق للوطن، بإبرام اتفاق إخراج القوات القتالية من العراق.وقال الحكيم في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "موقف موفق لرئيس مجلس الوزراء والوفد العراقي المفاوض في واشنطن والذي نجح وبدعم القوى السياسية بإحراز إنجاز دبلوماسي للوطن، تمثل بإبرام اتفاق مع الجانب الأمريكي يقضي بسحب كامل القوات القتالية بنهاية هذا العام وإبقاء التعاون التدريبي والاستشاري والاستخباري قائما بين البلدين".وأضاف، أن "تحقيق هذا الإنجاز نابع من وحدة الموقف العراقي الرافض للوجود العسكري الأجنبي، والاستعاضة عنه بعلاقات متبادلة تحفظ المصلحة والسيادة العراقية ومكانة العراق في محيطه الإقليمي، معربا عن اعتزازه بكل الجهود التي بُذلت، مباركا للجميع إنجاز العراق الدبلوماسي.

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