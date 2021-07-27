الخنجر يرحب بمخرجات الحوار الاستراتيجي: ما تحقق يُحسب للكاظمي والوفد المرافق

2021/07/27 | 10:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رحب زعيم تحالف عزم خميس الخنجر، الثلاثاء، بمخرجات الحوار الستراتيجي، فيما أشار إلى أن ذلك يحسب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المفاوض.

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وأعرب الخنجر في تدوينة تابعها "ناس"، (27 تموز 2021)، عن دعمه عن "أي خطوة باتجاه تنظيم العلاقة مع الولايات المتحدة وبما يخدم العراق، ويدعم قواتنا بالتدريب والتنسيق الاستخباري الذي نحتاجه في هذه المرحلة".

‏وأضاف، أن "ما تحقق خطوة موفقة تحسب لرئيس الوزراء والوفد المفاوض والقوى السياسية التي اتفقت على هذه المبادئ".

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، إلى وقف العمل العسكري من قبل "المقاومة" لحين اكمال انسحاب القوات الأميركية.

وقال الصدر في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (26 تموز 2021)، "شكرا للمقاومة العراقية الوطنية، فهاهو الاحتلال يعلن عن بدء انسحاب قواته القتالية أجمع، لننتظر وإياكم إتمام الانسحاب.



وشكرا للجهود المبذولة لبلورة هذه الاتفاقية ولا سيما الأخ الكاظمي".

وأضاف "مع العلم إننا قد بينا شروطا فيما سبق ومع تحققها يجب وقف العمل العسكري للمقاومة مطلقا..



والسعي لدعم القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة لاستعادة الأمن وبسطه على الأراضي العراقية وإبعاد شبح الإرهاب والعنف والمتطفلين وأدعياء المقاومة".

وختم بوسم "#العراق_نحو_الاستقلال، وننتظر (السيادة) و (الهيبة)".

وكان الرئيس الاميركي جو بايدن، قد أكد لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، انتهاء المهمة القتالية للقوات الاميركية والبدء بمرحلة جديدة من التعاون العسكري

وقال الكاظمي، خلال اللقاء الذي جمعه مع بايدن (26 تموز 2021)، "يسعدني استمرار التعاون بين بغداد وواشنطن"، مؤكدا أن "علاقاتنا لها جوانب عديدة صحية وثقافية وغيرها".

واضاف ان "الشراكة مع الولايات المتحدة استراتيجية".

فيما قال بايدن "سنرسل 500 ألف جرعة لقاح للعراق"، مشيرا الى "تطلعه للانتخابات العراقية".

وأضاف بايدن، "نريد أن نستمر بدعم العراق استخبارياً"، مشيرا الى أن "الدور الأميركي في العراق سيتركز على المساعدة التدريبية وما يتعلق بتنظيم داعش".

وأكد الرئيس الأميركي ان "الشراكة الأمريكية العراقية مستمرة وإدارتي ملتزمة بها، كما أننا ملتزمون بالتعاون الأمني ومواجهة داعش مع الحكومة العراقية".

كما اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع هذا البلد.

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