2021/07/27 | 10:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الثلاثاء 27 يوليو 2021 | 10:32 صباحاً

| عدد القراءات : 11

النجف تشكو قلة اللقاحات: الاقبال كبير والكمية لا تلبي الحاجة

أعلنت دائرة صحة النجف، يوم الثلاثاء، عن وصول وجبة جديدة من لقاحات كورونا الى المحافظة، فيما اشارت إلى أن الكمية الموجودة لاتلبي الحاجة بسبب الاقبال الكبير.

وقالت مدير اعلام صحة النجف سالم نعمة، إن "وجبة جديدة من لقاح فايزر وصل الى المحافظة خلال اليومين الماضيين"، مبيناً أن هذه اللقاحات تم توزيعها على المراكز كي تصل إلى المواطنين من خلال ثمان عشر منفذ تلقيحي".

وأوضح أن "وصول هذه الكمية من اللقاحات لا تلبي الحاجة"، عازياً سبب ذلك إلى "الإقبال الكبير من المواطنين على منافذ التلقيح".

وأضاف أن "إقبال المواطنين في النجف على اللقاح بات كبيراً جداً ونأمل أن تصلنا كميات كبيرة من اللقاح"، مشيراً إلى وجود "زخم لتوافد المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تشكو قلة اللقاحات: الاقبال كبير والكمية لا تلبي الحاجة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تشكو قلة اللقاحات: الاقبال كبير والكمية لا تلبي الحاجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).