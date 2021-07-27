الرافدين يوزع رواتب موظفي عدد من دوائر الدولة

2021/07/27 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".

وأضاف البيان، ان "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".

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