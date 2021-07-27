بالصور.. لاعب الشرطة كرار عامر محتجز لدى الجيش

2021/07/27 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، صوراً تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها لاعب نادي الشرطة كرار عامر محتجز من قبل مفارز الجيش دون الوقوف على الاسباب حتى الان.

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