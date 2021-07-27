ارتفاع أسعار الدولار في بورصة العراق

2021/07/27 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في تعاملات بورصة العراق اليوم الثلاثاء.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، فقد جاء سعر بيع الدولار فئة 100$ بـ 148.500 دينار عراقي.

فيما جاء سعر شراء الدولار فئة 100$ بـ 147.500 دينار عراقي.

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