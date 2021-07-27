الحكيم يشيد بالاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة ..ويصفه بالانجاز الدبلوماسي

2021/07/27 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اشاد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم بالانجاز الدبلوماسي الذي تحقق للوطن بابرام اتفاق اخراج القوات القتالية من العراق.وقال الحكيم في تغريدة له : موقف موفق لرئيس مجلس الوزراء و الوفد العراقي المفاوض في واشنطن والذي نجح و بدعم القوى السياسية بإحراز إنجاز دبلوماسي للوطن تمثل بإبرام إتفاق مع الجانب الأمريكي يقضي بسحب كامل القوات القتالية بنهاية هذا العام وإبقاء التعاون التدريبي والإستشاري والإستخباري قائما بين البلدين.واضاف إن : تحقيق هذا الإنجاز نابع من وحدة الموقف العراقي الرافض للوجود العسكري الأجنبي والإستعاضة عنه بعلاقات متبادلة تحفظ المصلحة والسيادة العراقية ومكانة العراق في محيطه الإقليمي، معربا عن اعتزازه بكل الجهود التي بُذلت مباركا للجميع إنجاز العراق الدبلوماسي./انتهى3

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