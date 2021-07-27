تحالف الفتح يرحب بالانجاز الوطني الخاص بخروج القوات القتالية بشكل كامل

2021/07/27 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / رحب تحالف الفتح بما حققه المفاوض العراقي من إنجاز وطني بالاتفاق على خروج القوات القتالية بشكل كامل في نهاية هذا العام .وعد في بيان الخطوة بالإيجابية المتقدمة باتجاه تحقيق السيادة الوطنية الكاملة .وعبر التحالف عن الامل من المسؤولين المعنيين في الدولة العراقية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل عملي .وقدم التحالف الشكر والتقدير للمفاوض العراقي على هذا الإنجاز الوطني./انتهى3

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