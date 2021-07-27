تونس وأوهام الديمقراطية - ناجح شاهين

2021/07/27 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناجح_شاهين تونس وأوهام الديمقراطية الليبرالية قدمت تونس خلال الساعات الأخيرة دليلاً طازجاً على غياب البوصلة الثورية التي تؤشر ناحية المستقبل وتسمح بتوجيه الطاقات والجهود باتجاه الاستقلال السياسي والاقتصادي وعملية البناء الصعبة في سياق تنافس كوني لا مثيل له في التاريخ.



يبدو أن الرئيس قيس اسعيد قد "اضطر" أخيراً إلى استدعاء العسكر ليحفظوا البلاد من شرور الديمقراطية.



خرجت تونس قبل أحد عشر عاماً عن ب ......





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