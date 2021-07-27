سبع إصابات جديدة بكورونا في أولمبياد طوكيو باليابان

2021/07/27 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف سبعة أشخاص مصابين بفيروس كورونا، مرتبطين بأولمبياد طوكيو 2020، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي منذ بداية هذا الشهر إلى 155 حالة.وأبلغ منظمو الألعاب الأولمبية عن سبع حالات جديدة لـ COVID-19 متعلقة بالألعاب الأولمبية بطوكيو، وكان أربعة منهم من سكان قرية الألعاب الأولمبية، من بينهم رياضيان من الخارج، من بين سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، التى أعلن عنها منظمو الحدث الأولمبي ".ووفقًا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، قال منظمو الألعاب إن الرياضيين أحدهما لاعب تنس هولندي، كان يعيش في قرية الرياضيين، أما الباقي ثلاثة رؤساء بلدان مختصين بالألعاب، ومقاول وعضو في اللجنة المنظمة ".وقالوا إن من بين السبعة، خمسة من الخارج، مضيفين أن / 37579 / شخصا من دول أجنبية دخلوا اليابان للمشاركة في الألعاب حتى يوم الأحد ".وقالت شرطة العاصمة طوكيو، اليوم الثلاثاء، بشكل منفصل إن ثلاثة ضباط آخرين عملوا في الأمن في الملاعب الأولمبية قبل بدء الألعاب رسميًا يوم الجمعة ثبتت إصابتهم بـ COVID-19.وجميعهم في العشرينات من العمر، وينتمون إلى نفس الفرقة على سبيل الإعارة من شرطة محافظة هيوجو، ورفعت الحالات الجديدة إجمالي الإصابات بين الضباط في المجموعة إلى 12"./انتهى2

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