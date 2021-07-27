قوباد طالباني يدعم عوائل ضحايا حادثة بحر ايجه

2021/07/27 | 10:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان استعداده للتكفل بمصاريف اعادة جثامين والبحث عن المواطنين الكورد المفقودين في حادث غرق قارب يقل مهاجرين في بحر ايجه.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان اوعز الى مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين بتشكيل لجنة لتحديد هوية المواطنين الكورد الذين راحوا ضحية حادث غرق المركب في بحر ايجه قبل عدة ايام.

واضاف: ان مؤسسة القمة ستقوم بتشكيل لجنة وتحديد هوية المواطنين الكورد وسيقوم قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان بدعم عوائل الضحايا والتكفل بمصاريف اعادة جثامين الضحايا والبحث عن المفقودين.

هذا وغرق قارب يقل 45 مهاجرا، اغلبهم من اقليم كوردستان في بحر ايجه بين تركيا واليونان يوم الخميس الماضي.

وقال روا بابان ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني في اليونان: ان قاربا يقل 45 مهاجرا اغلبهم من اقليم كوردستان غرق، مساء الخميس، قرب، جزيرة كريت اليونانية، موضحا، انه تم انتشال 36 مهاجرا، فيما البحث مستمر عن 9 مفقودين.

PUKmedia خاص

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