صرف رواتب البيشمركة وموظفي عدد من الوزارات

2021/07/27 | 10:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان صباح اليوم الثلاثاء، صرف رواتب شهر تموز الجاري لموظفي ومنتسبي وزارة البيشمركة والويتها.

هذا وحسب بيان للوزارة فإنه سيتم اليوم صرف رواتب موظفي ومنتسبي ديوان والوية وزارة البيشمركة، وافراد وحدات 70 و80 لقوات البيشمركة، كما سيتم صرف رواتب موظفي وزارة المالية والاقتصاد، ووزارة الداخلية، ومديرية الجنسية، وقوات الطوارئ والدفاع وزيرفاني، ولواء النفط.

PUKmedia / خاص

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