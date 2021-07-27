باراك المتهم بحشد تأييد للإمارات يدفع بأنه

2021/07/27 | 10:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع توم باراك، المقرب من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه "غير مذنب" في التهم الموجهة له فيما يتعلق بجمع الدعم للإمارات العربية المتحدة.

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