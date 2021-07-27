بعد اضطرار ماكرون لتغيير هاتفه.. وزير الدفاع الإسرائيلي يزور باريس لمناقشة

2021/07/27 | 10:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الثلاثاء عن لقاء سيجمعه بنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في باريس هذا الأسبوع لعقد محادثات تتضمن "متابعة" بشأن فضيحة التجسس المرتبطة ببرنامج "بيغاسوس".

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