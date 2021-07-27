محافظة عراقية تحذر من مرحلة الخطر الحقيقي لكورونا

2021/07/27 | 11:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حذرت خلية الأزمة في واسط من وصول عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة لمرحلة الخطر الحقيقي بعد تسجيل 950 اصابة بالفيروس في اعلى المعدلات منذ بدء الوباء الى الان في المحافظة.

وقال رئيس الخلية المحافظ محمد المياحي في بيان أن كثير من المصابين في المستشفيات في حالات حرجة وهناك أعداد كبيرة لا تتسع المستشفيات لها.

ودعت الخلية المواطنين إلى الالتزام ولو بالحد الادنى من حماية أنفسهم من الموت من خلال أرتداء الكمامة وعدم الحضور في مجالس العزاء وغيرها من الفعاليات التي تُزيد من أنتقال الوباء.

فيما شددت الخلية بحسب البيان على ضرورة أخذ اللقاح المضاد لفايروس كورونا كونه الحل الوحيد لحماية المواطنين من خطر الوباء.

واضاف البيان إلى التنسيق مع وزارة الصحة لتزويد صحة واسط بكميات اضافية من جرعات اللقاح حتى يتم فتح منافذ تلقيح في مناطق متعددة وتخفيف الازدحامات على مراكز التلقيح الحالية.

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