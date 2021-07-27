2021/07/27 | 11:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة باليومين المقبلين في البلاد.وقالت الهيأة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الطقس ليوم الثلاثاء في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون صحواً وحارا، ودرجات الحرارة مرتفعة قليلاً، حيث ستسجل بغداد وكربلاء المقدسة وديالى والناصرية 51 درجة، فيما ستسجل محافظات البصرة والديوانية وواسط 52 درجة، وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط نهارا الى (20-39) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".وأضافت، أن "الطقس ليومي الاربعاء والخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض بضعة درجات، حيث ستكون درجة الحرارة في بغداد 48 درجة مئوية فيما ستسجل محافظات واسط والديوانية والبصرة 50 درجة مئوية، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (30-40)كم/س، مسببة تصاعدا في الغبار، ومدى الرؤية (6-8) كم".وأشارت الهيأة إلى أن "طقس يومي الجمعة والسبت المقبلين سيكون صحواً وحارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم".ونشرت الهيأة جدولاً بدرجات الحرارة ليوم غد الثلاثاء وتفاصيل حالة الطقس في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: انخفاض في درجات الحرارة باليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية: انخفاض في درجات الحرارة باليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).