اعتقال مسؤول البطاقة التموينية في وزارة التجارة

2021/07/27 | 12:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعتقال تم بأمر قبض وفق القرار 160 لسنة 1983 عن شبهات فساد وتلقى رشاوى والتلاعب بمفردات البطاقة التموينية.

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